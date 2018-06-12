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Одесский облсовет досрочно отправил в отставку Марию Гайдар

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Фото: ТАСС/Архип Верещагин
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Одесский областной совет досрочно прекратил депутатские полномочия внештатной советницы президента Украины Марии Гайдар, сообщает издание «Думская».

О выходе из собрания попросила сама депутат 11 июня по неизвестной причине. Коллеги поддержали ее отставку 54 голосами.  

Теперь ее место займет депутат от Блока Петра Порошенко «Солидарность», гендиректор медиа-холдинга «Думская» Юрий Басюк. Ему 34 года, он женат и воспитывает двух детей.

Отмечается, что когда он заходил в зал собраний, кто-то включил «Имперский марш» из «Звездных войн».

Мария Гайдар получила гражданство Украины в 2015 году, после чего заняла пост советника губернатора Одесской области, которым в то время был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В марте 2017 года она стала советником украинского лидера.

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