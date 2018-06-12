ВС США в Южной Корее не намерены прекращать военные учения

Американские войска, размещенные в Южной Корее, не получали указаний о прекращении военных учений в стране, сообщил ТАСС официальный представитель войск США в Республике подполковник Дженнифер Лаветт. Американский лидер Дональд Трамп по итогам встречи с Ким Чен Ыном заявил об обратном.

«Командование (сил США в республике. — Ред.) не получало новых указаний по выполнению или прекращению (проведения. — Ред.) военных учений, включая и запланированные на эту осень военные маневры Ulchi Freedom», — сказала Лаветт.

Она добавила, что по согласованию с южнокорейскими партнерами ВС США будут придерживаться своей настоящей концепции до тех пор, пока не получат новые указания от министерства обороны и/или Индо-Тихоокеанского командования (бывшее Тихоокеанское командования (ПАКОМ). — Ред.).

Во вторник Трамп, находившийся на саммите США—КНДР в Сингапуре, пообещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. Также он заявил о сохранении санкций против Пхеньяна.

«Санкции уйдут, когда мы будем уверены, что ядерное оружие больше не является фактором», — заявил американский президент.

В настоящее время в Южной Корее дислоцировано около 28,5 тыс. военнослужащих США.