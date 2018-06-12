Спасатели эвакуировали больше 60 человек в горах КЧР

Сотрудники МЧС успешно провели эвакуацию 62 туристов, которые застряли на переправе в результате плохих погодных условий вблизи населенного пункта Карт Джурт в Карачаево-Черкесии. Об этом заявили в региональном главке ведомства во вторник, 12 июня.

Туристам, шестеро из которых — дети, не удалось добраться на другой берег реки, после того как переправу размыло после сильных дождей. В результате они не смогли продолжить путь на своих внедорожниках.

«Силами дорожного ремонтно-строительного управления ведется ремонт поврежденного участка дороги. Всего привлечено 6 человек и 4 единицы техники. После окончания ремонтных работ владельцы автотранспорта смогут забрать их», — сообщается на сайте ведомства.

10 июня в районе Карачаево-Черкесии начались сильные дожди, после чего горная река Худес вышла из берегов.

7 июня группа иностранных туристов из Германии и Польши была найдена на горе Эльбрус в районе скал Пастухова. Спасатели обнаружили их на высоте 4750 м.