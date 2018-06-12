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Каких договоренностей достигли лидеры КНДР и США

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Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын 12 июня завершили переговоры в Сингапуре. В ходе саммита лидеры двух стран достигли ряда договоренностей, а по его итогам подписали совместное заявление.

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«Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова», — отмечается в документе, подписанном Трампом и Ким Чен Ыном по итогам саммита.

Оба лидера «осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США — КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове», отмечается в заявлении.

США и КНДР договорились о возвращении останков военнопленных, а Трамп дал обещание, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова до тех пор, пока переговоры идут в необходимом направлении. Также достигнута договоренность, что госсекретарь США Майк Помпео в кратчайшие сроки встретится с главой МИД Северной Кореи Ли Ён Хо.

Одновременно хозяин Белого дома отметил, что не станет снимать наложенные на Северную Корею санкции.

«Мы провели историческую встречу и решили оставить прошлое позади… Мир увидит глобальные изменения», — сказал по итогам саммита Ким Чен Ын. Трамп со своей стороны заявил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном еще «много раз».

Состоявшийся в Сингапуре саммит на высшем уровне США - КНДР стал первым в истории.

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