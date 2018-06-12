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Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями в адрес России‍

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Украинские власти передали в Международный суд ООН меморандум по делу против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации. Об этом во вторник, 12 июня, сообщил президент страны Петр Порошенко.

«Это важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность», – написал украинский лидер в Facebook. 

Он уточнил, что документ представят в рамках процесса, инициированного Киевом в январе 2017 года, уточняет RT. В нем Россию, в том числе, обвиняют в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. На период рассмотрения дела краина требовала ввести «временные меры», которые могли бы на время «заморозить конфликт». 

Как сообщила «РИА Новости» замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль, рассмотрение иска займет несколько лет. По ее словам, после подачи меморандума у России есть право подать свои возражения о наличии юрисдикции у суда рассматривать это дело. Рассмотрение этого вопроса займет около полутора лет, после чего начнутся письменная и устная стадии рассмотрения дела, уточнила она.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что меморандум состоит из 29 томов и весит около 90 килограммов.

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