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В ВСУ признали неготовность к войне с Россией‍

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Фото: РИА Новости/Артем Геодакян
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны вести боевые действия с Россией. Об этом во вторник, 12 июня, сообщил журналистам старший офицер штаба операции Объединенных сил (ООС).

По его словам, в случае конфликта с Москвой ни украинское государство, ни армия «не потянут» такую войну. Также он рассказал, что Киев не располагает достаточным военным контингентом на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей.

«У Украины просто нет столько боеспособных подразделений, чтобы вести полноценные сражения с Россией», — цитирует слова собеседника, который не стал раскрывать свое имя, издание «Страна.ua».

В апреле президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна способна оказать сопротивление России в случае ее интервенции. По его словам, страну «несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой РФ», чтобы та не была готова к нападению.

Российский лидер Владимир Путин в ходе «прямой линии» 7 июня сообщил, что начало третьей мировой войны должно сдерживать понимание того, что она может стать концом для всего живого.

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