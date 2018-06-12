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МИД России позитивно оценил итоги саммита США-КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство иностранных дел России позитивно оценило итоги переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и его американского коллеги Дональда Трампа, говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

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В МИДе также приветствовали заявление Трампа о неуместности проведения военных учений в процессе переговоров.

«Убеждены, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряженности вокруг полуострова, создания там атмосферы доверия, — отмечается в заявлении.

Со своей стороны МИД намерен продолжить  прилагать активные усилия по поддержанию политико-дипломатического процесса вокруг Корейского полуострова. В ведомстве добавили, что реализация первого и второго этапа российско-китайской «дорожной карты» уже идет, и призвали приступить к проработке многосторонних консультаций. 

Встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня в отеле «Капелла» на острове Сентоса. После переговоров оба политика сообщили журналистам, что довольны итогами саммита и «решили забыть о прошлых разногласиях». 

По итогам встречи они подписали совместный документ, согласно которому Трамп «берет на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безопасности», а Ким Чен Ын «подтверждает свою твердую и непоколебимую приверженность завершению денуклеаризации Корейского полуострова».

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