Гроза и сильный ветер обрушатся на Москву в ближайшие часы

Гроза и сильный ветер с порывами до 22 м/с обрушатся на Москву во второй половине дня 12 июня, предупредили в МЧС.

В Подмосковье подобные неблагоприятные условия ожидаются в ночь на среду, 13 июня. Местами регион накроют кратковременный дождь, гроза, порывы ветра могут усилиться до 20 м/с.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона во время непогоды обходить стороной шаткие конструкции и не парковаться под деревьями, отмечает ТАСС.

Между тем 12 июня в Московском регионе ожидается потепление до плюс 25 градусов. Однако, накануне синоптики объявили в столице «желтый» уровень опасности.