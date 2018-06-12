Ким Чен Ын и Трамп договорились о денуклеаризации КНДР‍

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня подписали совместное заявление по итогам саммита в Сингапуре, в котором договорились о денуклеаризации Корейского полуострова.

За отказ от ядерного оружия власти США обещают предоставить «гарантии безопасности» властям КНДР.

«Подтверждая Пханмунджомскую декларацию от 27 апреля, КНДР обязуется принимать меры для полной денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в заявлении Трампа и Ким Чен Ына, которое цитирует «Интерфакс».

Далее Америка и Северная Корея планируют провести переговоры на уровне министерств иностранных дел. Госсекретарь США Майк Помпео готов встретиться с представителем КНДР в ближайшую из возможных дат.

Кроме того, Дональд Трамп принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян. А северокорейский лидер, в свою очередь, согласился приехать в Вашингтон.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла во вторник, 12 июня, в отеле «Капелла» на острове Сентоса, отделенного от остальной части Сингапура мостом.