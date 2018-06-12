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Ким Чен Ын и Трамп договорились о денуклеаризации КНДР‍

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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня подписали совместное заявление по итогам саммита в Сингапуре, в котором договорились о денуклеаризации Корейского полуострова. 

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За отказ от ядерного оружия власти США обещают предоставить «гарантии безопасности» властям КНДР.

«Подтверждая Пханмунджомскую декларацию от 27 апреля, КНДР обязуется принимать меры для полной денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в заявлении Трампа и Ким Чен Ына, которое цитирует «Интерфакс».

Далее Америка и Северная Корея планируют провести переговоры на уровне министерств иностранных дел. Госсекретарь США Майк Помпео готов встретиться с представителем КНДР в ближайшую из возможных дат. 

Кроме того, Дональд Трамп принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян. А северокорейский лидер, в свою очередь, согласился приехать в Вашингтон.  

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла во вторник, 12 июня, в отеле «Капелла» на острове Сентоса, отделенного от остальной части Сингапура мостом.

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