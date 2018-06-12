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ФК «Интер» предложил €47 млн за форварда «Спартака»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Итальянский футбольный клуб «Интер» планирует приобрести форварда московского «Спартака» и голландской сборной Квинса Промеса. Об этом сообщает «Спорт–Экспресс» со ссылкой на французское издание Foot Mercato. 

Сообщается, что миланская команда предложила красно-белым за футболиста €47 млн. Таким образом «Интер» хочет усилиться перед предстоящим участием в Лиге чемпионов, которая пройдет с 26 июня 2018 года по 1 июня 2019 года.

26-летний нидерландский футболист суринамского происхождения играет в ФК «Спартак» с 2014 года. Он считается самым результативным легионером в истории московского клуба. По итогам сезона 2017–2018 года Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2021 года. 

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