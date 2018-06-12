На Украине призвали запретить поезда и автобусы в Россию

Киеву необходимо ограничить транспортное сообщение с Россией, заявил украинский журналист и активист Мирослав Гай. По его словам, правительство страны обязано «заботиться» о своих гражданах, которые отправились на чемпионат мира по футболу, несмотря на их «несознательность».

«Вопрос — почему сейчас есть возможность прямого сообщения с Россией для частных лиц. Это гражданские перевозки, и мы должны ограничить их, чтобы люди не могли ехать туда», — сказал он в эфире телеканала «Обозреватель TV», передает «РИА Новости».

Он добавил, что Киеву стоит вовсе запретить поезда и автобусы в Россию.

В последнее время на Украине достаточно часто звучат призывы ограничить жителей страны в праве посещать Россию, а также ввести визовый режим. Опрос, проведенный в конце 2017 года, показал, что более 50% граждан Украины выступают против визового режима с РФ.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Национальная команда России выступит на первенстве под девизом «Играй с открытым сердцем».