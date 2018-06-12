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В Орландо погибли четверо взятых в заложники детей

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В американском городе Орландо (штат Флорида) мужчина захватил в заложники четырех детей в возрасте от 1 года до 11 лет. Спустя почти сутки они были найдены мертвыми.

Как сообщает телеканал CNN, трагедия произошла 11 июня. Девушка Гарри Линдси, отбывавшего условный срок за ряд преступлений, сообщила в полицию о домашнем насилии. После этого мужчина забаррикадировался в квартире и взял в заложники детей, двое из которых были его родными, двое — детьми его девушки. 

Один из прибывших на место сотрудников правоохранительных органов получил огнестрельное ранение, его отвезли в больницу в критическом состоянии. Позже детей обнаружили в квартире мертвыми, а преступник покончил с собой в туалете.

22 мая были опубликованы данные, согласно которым инциденты со стрельбой в американских школах, вузах и других учебных заведениях происходили с 2009 года в 57 раз чаще, чем суммарно в тех же учреждениях государств «большой семерки» (G7).

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