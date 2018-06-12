Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита в Сингапуре‍

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали итоговый документ саммита США – Северная Корея. Также они поблагодарили друг друга за проведенные переговоры.

«У нас была историческая встреча и мы решили оставить прошлое позади. Мы собираемся подписать исторический документ», — сказал журналистам Трамп, которого цитирует телеканал CNN.

Точное содержание документа пока не раскрывается, но, по данным источников, он представляет собой декларацию о признании достигнутого прогресса и закрепляет желание сторон продолжить диалог. Также, по данным СМИ, Ким Чен Ын обязуется работать над денуклеаризацией Корейского полуострова, а Трамп в обмен предоставляет гарантии безопасности.

После подписания документа американский президент пообещал пригласить лидера КНДР на новую встречу в Белый дом.

«Несомненно, я это сделаю», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

Глава КНДР ранее сообщил, что США и Северная Корея «решили забыть о прошлых разногласиях». По его словам, по итогам саммита мир увидит большие перемены.

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня. Она началась в режиме тет-а-тет в присутствии переводчиков, позже к главам государств присоединились помощники. Среди них оказались госсекретарь США Майк Помпео и зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.

После этого лидеры двух стран отправились на обед. В меню были салаты, рыба, свинина с рисом, говяжьи ребрышки с овощами на пару и многое другое. Далее состоялась совместная прогулка, после чего Трамп и Ким Чен Ын вернулись в гостиницу Capella.