Прямой эфир
Сюжет:

Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита в Сингапуре‍

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали итоговый документ саммита США – Северная Корея. Также они поблагодарили друг друга за проведенные переговоры.

«У нас была историческая встреча и мы решили оставить прошлое позади. Мы собираемся подписать исторический документ», — сказал журналистам Трамп, которого цитирует телеканал CNN

Точное содержание документа пока не раскрывается, но, по данным источников, он представляет собой декларацию о признании достигнутого прогресса и закрепляет желание сторон продолжить диалог. Также, по данным СМИ, Ким Чен Ын обязуется работать над денуклеаризацией Корейского полуострова, а Трамп в обмен предоставляет гарантии безопасности.

Дорогой товарищ
Кто заплатит за пребывание Ким Чен Ына на саммите с Дональдом Трампом в Сингапуре

После подписания документа американский президент пообещал пригласить лидера КНДР на новую встречу в Белый дом.

«Несомненно, я это сделаю», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос. 

Глава КНДР ранее сообщил, что США и Северная Корея «решили забыть о прошлых разногласиях». По его словам, по итогам саммита мир увидит большие перемены. 

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня. Она началась в режиме тет-а-тет в присутствии переводчиков, позже к главам государств присоединились помощники. Среди них оказались госсекретарь США Майк Помпео и зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.

После этого лидеры двух стран отправились на обед. В меню были салаты, рыба, свинина с рисом,  говяжьи ребрышки с овощами на пару и многое другое. Далее состоялась совместная прогулка, после чего Трамп и Ким Чен Ын вернулись в гостиницу Capella.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп показал Ким Чен Ыну свой автомобиль
Трамп и Ким Чен Ын подпишут меморандум о достигнутом прогрессе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017