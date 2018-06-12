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Трамп и Ким Чен Ын подпишут меморандум о достигнутом прогрессе

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по результатам саммита в Сингапуре подпишут совместное заявление, в котором отметят достигнутый во время переговоров прогресс.

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Об этом во вторник, 12 июня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

По словам собеседника журналистов, в данном документе Трамп и Ким Чен Ын также выскажутся за продолжение совместной работы.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже дали первые комментарии по поводу переговоров. Американский лидер сообщил, что встреча с лидером КНДР прошла «лучше, чем кто-либо мог ожидать». Глава Северной Кореи, в свою очередь, отметил, что это был хороший старт и он «полон решимости совместно начать грандиозные действия». 

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР проходит в отеле «Капелла» на острове Сентоса, который отделен от остальной части Сингапура мостом. Она началась с рукопожатия лидеров. 

Накануне Дональд Трамп назвал продуктивными встречи делегаций США и КНДР в Сингапуре.

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