Жертвами столкновения катамарана и баржи на Волге стали 10 человек

В результате столкновения баржи с катамараном в Волгограде 11 июня погибли 10 человек, один считается пропавшим без вести, еще пятеро пострадали. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во вторник, 12 июня.

«Общая группировка задействованных в поисково-спасательных работах — 1400 человек — сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, представители органов власти», — цитирует его сайт администрации региона.

Отмечается, что подразделению регионального ГУ МЧС удалось вовремя прибыть на место трагедии и в результате спасательной операции, в которой было задействовано 12 плавательных средств, удалось спасти 5 человек, трое из которых госпитализированы из-за переохлаждения.

Основной версией происшествия считается нарушение правил экипажем катамарана, который шел с выключенными огнями. Кроме того, прогулочное судно не имело право перевозить пассажиров и было перегружено.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.