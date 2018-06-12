Прямой эфир

Жертвами столкновения катамарана и баржи на Волге стали 10 человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате столкновения баржи с катамараном в Волгограде 11 июня погибли 10 человек, один считается пропавшим без вести, еще пятеро пострадали. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во вторник, 12 июня.

«Общая группировка задействованных в поисково-спасательных работах — 1400 человек — сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, представители органов власти», — цитирует его сайт администрации региона.

Отмечается, что подразделению регионального ГУ МЧС удалось вовремя прибыть на место трагедии и в результате спасательной операции, в которой было задействовано 12 плавательных средств, удалось спасти 5 человек, трое из которых госпитализированы из-за переохлаждения.

Основной версией происшествия считается нарушение правил экипажем катамарана, который шел с выключенными огнями. Кроме того, прогулочное судно не имело право перевозить пассажиров и было перегружено.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На столкнувшихся в Волгограде барже и катамаране находились 28 человек
Столкнувшимся с баржей катамараном мог управлять экс-глава Калачевского района

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017