Майк Тайсон устроил скандал и облил водой своего бывшего промоутера

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, WBA, IBF Майк Тайсон устроил скандал со своим бывшим промоутером Доном Кингом во время церемонии принятия в Международный зал боксерской славы новых членов, в том числе Виталия Кличко.

Как сообщает CBS Sports, в ходе пресс-конференции Тайсон выплеснул воду на своего бывшего промоутера, когда тот проходил мимо.

«Я поступил как ребенок. Наверное, не должен был этого делать. Но он дотронулся до меня, похлопал меня по плечу. Он говорит, что он якобы мой друг, но на самом деле это чушь. Сегодня я отпустил эту ситуацию», — цитирует Тайсона «Газета.ру».

Причиной размолвки с Кингом боксер называет многочисленные попытки обмана со стороны Кинга. По его словам, промоутер обманул его на $100 млн. В 2003 году Тайсон даже подал иск в суд на Кинга, однако до разбирательства дело не дошло, так как промоутер заплатил боксеру $ 14 млн отступных.

Ранее 12 июня сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри назвал действующих чемпионов в тяжелом весе Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа бомжами.