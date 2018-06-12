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В США нашли исчезнувшего 35 лет назад офицера ВВС

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Офицера ВВС США Уильяма Ховарда Хьюза-младшего, имевшего доступ к секретным данным и бесследно исчезнувшего 35 лет назад, задержали в Калифорнии. Об этом сообщили в управлении по спецрасследованиям американских ВВС.

Капитан Хьюз исчез в 1983 году после возвращения из командировки в Европу. Перед этим он в 19 разных отделениях банка снял со своего счета $28,5 тыс.

На момент исчезновения офицер обладал доступом к сверхсекретным данным. Американские ВВС начали расследование и поиски Хьюза, военное командование даже предполагало, что офицера завербовали спецслужбы СССР, однако никаких доказательств и следов обнаружено не было. В декабре того же года Хьюза объявили дезертиром.

Спустя почти 35 лет с момента исчезновения капитана случайно обнаружили при расследовании дела о мошенничестве с документами.

«В ходе расследования дела о паспортном мошенничестве служба дипломатической безопасности Госдепартамента допросила человека, называвшего себя Барри О'Бирном. После того, как ему указали на нестыковки в его рассказе о себе, он признался, что его настоящее имя — Уильям Ховард Хьюз-младший, и что он дезертировал из ВВС США в 1983 году», — приводит «РИА Новости» заявление ВВС.

При этом, по словам самого Хьюза, он ушел со службы из-за депрессии от работы.

«Капитан Хьюз заявил, что в 1983 мысль о пребывании в ВВС вызывала у него депрессию, так что он их покинул и под вымышленной личностью О'Бирна жил с тех пор в Калифорнии», — отметили в ВВС.

Пока неизвестно, какие именно обвинения военные намерены предъявить капитану. В настоящий момент его содержат под стражей на базе ВВС.

2 июня сообщалось, что в Афганистане найден сбитый 30 лет назад русский летчик.

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