Санкции Запада против России неэффективны, поэтому, чтобы победить, Украина должна сделать своих граждан счастливыми. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

«Санкции являются для Украины как бы единственной поддержкой Запада. В то же время, ну знаете, санкции-таки странные — по России не действуют. Америка ввела на той неделе тарифы по Украине и другим странам по ввозу металлов. Это самые настоящие санкции», — сказал депутат в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Рабиновича, санкции –– это механизм политической борьбы на Украине, и «победить врага» таким образом не получится. Поэтому, по его мнению, нужно сделать так, чтобы все завидовали уровню жизни на Украине.

«Мы не должны думать, что санкции побеждают, мы должны думать, что побеждать должны мы. Мы должны построить такую страну, где каждому нашему соседу: в России, Белоруссии, Венгрии и Польше будет завидно, как прекрасно живут люди на соседней с ними Украине. Какие санкции? Вы сами против себя ввели санкции, когда не даете нормальным людям, которые умеют управлять экономикой, ей управлять, а ставите на нее тех, кто ближе к вам по потокам», — заявил депутат.

Киев, который с 2014 года проводит военную операцию на востоке Украины против самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, обвиняет Россию в участии в конфликте. При этом Москва неоднократно указывала на абсурдность данных обвинений, отмечая, что российских военных на Украине нет, и призывая Киев к переговорам с народом Донбасса и скорейшему урегулированию ситуации.

11 июня США расширили санкционный список против России. В настоящий момент против РФ действуют и европейские ограничения. При этом в Евросоюзе всё чаще призывают отменить санкции, которые наносят вред и европейской экономике. Многие политические силы выступают за улучшение отношений с Москвой.



