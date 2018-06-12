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По факту столкновения катамарана с баржей возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту столкновения катамарана с грузовой баржей в Волгограде. Об этом во вторник, 12 июня, сообщили в ведомстве.

«В настоящее время следователи Южного СУТ на транспорте СК России работают на месте происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении на сайте.

11 июня после столкновения катамарана и баржи в Волгограде 10 человек погибли, пятерым удалось спастись, еще один считается пропавшим без вести.

Отмечается, что у катамарана не было разрешение на транспортировку людей, был рассчитан на 12 человек и шел с выключенными габаритными огнями.

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