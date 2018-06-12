Сообщение о стрелке на территории минюста США оказалось ложным

Сообщение о стрелке в здании министерства юстиции США в Вашингтоне оказалось ложным, сообщает в понедельник, 11 июня, телеканал Fox.

Служба безопасности проверила всю территорию ведомства после поступившего сигнала о стрельбе, сообщает ТАСС.

11 июня информация о выстрелах в ведомстве вызвала эвакуацию служащих.

10 июня в частном доме в Лос-Анджелесе произошла перестрелка, 10 человек ранены.

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, предположительно устроившего стрельбу в доме.