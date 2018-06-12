В Вашингтоне полиция ищет стрелка в здании минюста США
Полиция Вашингтона разыскивает предполагаемого стрелка в здании министерства юстиции США. Сотрудники правоохранительных органов Вашингтона работают неподалеку от здания министерства юстиции США.
Как сообщает агентство Reuters, сотрудники минюста укрылись в безопасном месте из-за поступившего сообщения о возможном стрелке в здании.
К настоящему моменту правоохранители завершили проверку. Возле ведомства находятся несколько нарядов полиции.
Официального подтверждения задержания стрелка пока нет. Подробности инцидента не приводятся.