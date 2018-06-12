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В Вашингтоне полиция ищет стрелка в здании минюста США

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Полиция Вашингтона разыскивает предполагаемого стрелка в здании министерства юстиции США. Сотрудники правоохранительных органов Вашингтона работают неподалеку от здания министерства юстиции США.

Как сообщает агентство Reuters, сотрудники минюста укрылись в безопасном месте из-за поступившего сообщения о возможном стрелке в здании.

К настоящему моменту правоохранители завершили проверку. Возле ведомства находятся несколько нарядов полиции.

Официального подтверждения задержания стрелка пока нет. Подробности инцидента не приводятся.

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