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В Петербурге подростку семь раз выстрелили в лицо из пневматики

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга детская ссора закончилась стрельбой.

15-летнего подростка госпитализировали с семью ранениями в лицо из пневматического оружия.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел примерно в 20:00 11 июня. В мальчика выстрелили не менее девяти раз, в голову попали семь пуль.

Предположительно, в подростка стрелял его сверстник прицельно и в упор.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они уже провели беседу с пострадавшим. Выясняются все обстоятельства случившегося, ведется поиск открывшего стрельбу подростка.

В марте сообщалось, что в США задержали подростка, грозившего открыть стрельбу в школе.

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