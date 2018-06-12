В Петербурге подростку семь раз выстрелили в лицо из пневматики

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга детская ссора закончилась стрельбой.

15-летнего подростка госпитализировали с семью ранениями в лицо из пневматического оружия.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел примерно в 20:00 11 июня. В мальчика выстрелили не менее девяти раз, в голову попали семь пуль.

Предположительно, в подростка стрелял его сверстник прицельно и в упор.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они уже провели беседу с пострадавшим. Выясняются все обстоятельства случившегося, ведется поиск открывшего стрельбу подростка.

В марте сообщалось, что в США задержали подростка, грозившего открыть стрельбу в школе.