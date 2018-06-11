Пушков назвал Европу жертвой политики США

Страны Европы стали жертвой американской политики давления на Россию. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Европа была частью политической силы, которая поддержала США в политике давления на Россию. Но в то же время Европа стала жертвой этой политики», — сказал Пушков в ходе выступления в Российском центре науки и культуры в Париже.

Сенатор указал, что Вашингтон в данной ситуации много не потерял, в отличие от Европы.

«У нас был товарооборот на уровне $29–30 млрд до этого кризиса, сейчас эта цифра составляет $22–23 млрд. Для США потерять $ 6–7 млрд — это не слишком важно. В то время как с Европой у нас был товарооборот $450 млрд в 2013 году, а сейчас, по-моему, он составит всего лишь 40% от этой цифры», –– цитирует Пушкова «РИА Новости».

Также он отметил, что только с Германией товарооборот уменьшился со €100 млрд до €65 млрд.

«Поэтому именно Европа платит за американскую политику давления на Россию», — подытожил российский политик, добавив, что Европа уже устала от конфронтации с РФ.

11 июня стало известно, что США расширили санкционный список против России.