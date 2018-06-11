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Пушков назвал Европу жертвой политики США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Страны Европы стали жертвой американской политики давления на Россию. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«Европа была частью политической силы, которая поддержала США в политике давления на Россию. Но в то же время Европа стала жертвой этой политики», — сказал Пушков в ходе выступления в Российском центре науки и культуры в Париже.

Сенатор указал, что Вашингтон в данной ситуации много не потерял, в отличие от Европы.

«У нас был товарооборот на уровне $29–30 млрд до этого кризиса, сейчас эта цифра составляет $22–23 млрд. Для США потерять $ 6–7 млрд — это не слишком важно. В то время как с Европой у нас был товарооборот $450 млрд в 2013 году, а сейчас, по-моему, он составит всего лишь 40% от этой цифры», –– цитирует Пушкова «РИА Новости».

Также он отметил, что только с Германией товарооборот уменьшился со €100 млрд до €65 млрд.

«Поэтому именно Европа платит за американскую политику давления на Россию», — подытожил российский политик, добавив, что Европа уже устала от конфронтации с РФ.

11 июня стало известно, что США расширили санкционный список против России.

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