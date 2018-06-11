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Момент столкновения иномарки с автобусом в Москве попал на видео

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Камеры видеонаблюдения запечатлели момент столкновения иномарки Lexus с пассажирским автобусом в Москве. По предварительным данным, в столкновении виноват водитель авто. Об этом сообщили в ГУП «Мосгортранс».

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом», — приводит «РИА Новости» сообщение.

Инцидент произошел примерно в 19:40 на улице 50-летия Октября, возле дома №9.

Внедорожника Lexus врезался в автобус 32-го маршрута. По данным РЕН ТВ, пострадали не менее восьми человек, из них шестеро пассажиров автобуса. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Начата проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На месте аварии продолжают работу полицейские и сотрудники экстренных служб.

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