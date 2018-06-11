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The National Interest оценил возможности новой российской ЗРС С-500

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Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500, являющаяся новейшей российской разработкой, показывает поражение целей на рекордной дальности и «внушает страх», пишет журнал The National Interest.

Противоракетный «Прометей»
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С-500 не имеет мировых аналогов и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, кроме того, ЗРС в ходе недавних испытаний выполнила задания на рекордных расстояниях, ранее казавшихся невозможными, указывается в статье.

Самолеты-невидимки, созданные по технологии «стелс», могут быть уязвимы для этой ЗРС, а ряд экспертов выражают мнение, что С-500 может быть использована против новейших американских самолетов F-22 и F-35.

«Согласно источникам в Пентагоне, Москва недавно осуществила испытание С-500, в ходе которого система была применена по целям на такой дальности, которая ранее казалась невозможной», – отмечают авторы материала. Система поразила цель на расстоянии 299 миль (более 480 км. — Ред.), сообщает издание. 

ЗРС С-500 («Прометей») создана как замена С-400.

Ее поставки в войска начнутся в 2020 году. В конце мая разведка США сообщила об успешных испытаниях новейшей разработки.

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