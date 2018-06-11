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Президент Швейцарии посетит Россию во время матчей сборной своей страны

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Фото: Global Look Press/Karl Schöndorfer
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Во время матчей швейцарской сборной против команд из Бразилии и Сербии 17 и 22 июня Россию посетят президент Швейцарии Ален Берсе и министр обороны и спорта Ги Пармелан.

Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства страны.

Президент Швейцарии посетит РФ 16 и 17 июня и посмотрит игру сборной в Ростове-на-Дону. Ожидается, что Берсе проведет встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Федеральный советник по вопросам безопасности, защиты населения и спорту Ги Пармелан посмотрит матч команд Швейцарии и Сербии 22 июня, игра состоится в Калининграде.

Открытие чемпионата мира по футболу в России посетят лидеры ряда государств, среди них президент Казахстана и премьер-министр Армении. 

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России. 

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