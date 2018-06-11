США ввели новые антироссийские санкции

Соединенные Штаты в понедельник, 11 июня, расширили антироссийские санкции, минфин США ввел ограничения в отношении трех граждан РФ, трех российских компаний и двух связанных с ними структур.

Обновленные санкционные списки опубликованы на сайте американского минфина.

«Попавшие под санкции непосредственно способствовали улучшению кибер-подводного потенциала России благодаря их работе с ФСБ поставили под угрозу безопасность и безопасность Соединенных Штатов и наших союзников », – прокомментировал расширение антироссийских санкций министр финансов Стивен Мнучин.

Под американские санкции попали Олег Чириков, Александр Трибун и Владимир Каганский, связанные, по данным ведомства, с компанией «Дайвтехноцентр».

В списках также консалтинговая компания Digital Security, структуры Embedi и Erpscan, в санкционный перечень занесли компании «Дайвтехноцентр» и НИИ «Квант».

Последний раз минфин США расширил антироссийские санкции 6 апреля: в тот раз в список попали 26 физических и 15 юридических лиц из России.

В ответ на недружественные действия Вашингтона депутаты Госдумы разработали законопроект об антисанкциях, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 июня.

В тот же день закон вступил в силу.