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Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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МЧС распространило предупреждение о грозе и сильном ветре, непогода придет в столичный регион в ближайшие часы. В Москве и Подмосковье ожидается усиление ветра, отметили спасатели.

«По информации Росгидромета, в ближайшие 1–3 часа в Москве ожидаются дождь и гроза», — отмечается в сообщении МЧС.

Скорость ветра при порывах будет достигать до 20 м/с.

Похолодание пришло в Центральную Россию 30 мая, смена погоды сопровождалась сильным ветром и грозами.

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