Боец Джефф Монсон получит российский паспорт 12 июня
Боец смешанного стиля Джефф Монсон получит российский паспорт 12 июня. Удостоверение личности ему вручит губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как передает «РИА Новости», Монсону вручат паспорт 12 июня в парке «Патриот» в Одинцово. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства страны американскому борцу 29 мая.
Накануне спортсмен заявил о том, что собирается в политику. Монсон рассказал, что намерен стать депутатом Госдумы, однако сначала он собирается стать членом парламента Красногорска.