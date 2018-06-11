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Боец Джефф Монсон получит российский паспорт 12 июня

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Боец смешанного стиля Джефф Монсон получит российский паспорт 12 июня. Удостоверение личности ему вручит губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как передает «РИА Новости», Монсону вручат паспорт 12 июня в парке «Патриот» в Одинцово. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства страны американскому борцу 29 мая.

Накануне спортсмен заявил о том, что собирается в политику. Монсон рассказал, что намерен стать депутатом Госдумы, однако сначала он собирается стать членом парламента Красногорска.

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