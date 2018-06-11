Италия отказалась принимать судно с более чем 600 мигрантами

Министерство внутренних дел Италии запретило гуманитарному судну Aquarius, перевозящему более 600 нелегальных мигрантов, пришвартоваться к итальянскому берегу. Об этом сообщает информагентство Associated Press.

Плавсредство принадлежит неправительственной организации Sos Mediterranee, которая занимается спасением беженцев в Средиземном море. На его борту находятся 11 детей, 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвинии предложил судну отправиться на Мальту, аргументировав это тем, что там «более безопасный порт». Однако островное государство заявило, что не имеет отношения к ситуации с беженцами и также отказалось давать ему причал.

По состоянию на вечер 10 июня, Aquarius дрейфовал между побережьем Мальты и Сицилии.

В итоге судно согласились принять в Испании, чтобы помочь избежать гуманитарной катастрофы. Известно, что плавсредство с беженцами бросит якорь в порту Валенсии, уточняет «РИА Новости».