Прямой эфир

Губернатор Донецкой военно-гражданской администрации подал в отставку‍

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что подал в отставку. Украинский Кабмин намерен рассмотреть заявление 13 июня.

«В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке», — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Жебривский был назначен главой Донецкой военно-гражданской администрации в июне 2015 года. Политик запомнился неоднозначными высказываниями и антироссийскими заявлениями. Летом 2016 года он заявил о том, что Украине необходимо вернуть «исконно украинские земли», находящиеся в составе России. По его мнению, таковыми являются Курская, Брянская, Воронежская и Ростовская области, а также Краснодарский край.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор Донецкой области попросил у СБУ защиты от Савченко
Режим ЧС могут ввести в Донецкой области
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017