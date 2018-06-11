Губернатор Донецкой военно-гражданской администрации подал в отставку‍

Губернатор Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что подал в отставку. Украинский Кабмин намерен рассмотреть заявление 13 июня.

«В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке», — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Жебривский был назначен главой Донецкой военно-гражданской администрации в июне 2015 года. Политик запомнился неоднозначными высказываниями и антироссийскими заявлениями. Летом 2016 года он заявил о том, что Украине необходимо вернуть «исконно украинские земли», находящиеся в составе России. По его мнению, таковыми являются Курская, Брянская, Воронежская и Ростовская области, а также Краснодарский край.