ВКС РФ помогли предотвратить попытку прорыва боевиков в сторону Пальмиры

Войска Сирии при поддержке ВКС РФ предотвратили на юге провинции Хомс попытку прорыва боевиков из района Эт-Танф в направлении Пальмиры. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

Сообщается, что пятеро боевиков на пикапе и мотоцикле пытались прорваться в понедельник, 11 июня, около 4 утра мск. Все они были уничтожены. Как передает «РИА Новости», остальные террористы рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта Эт-Танф.

Ранее Минобороны РФ предупредило о подготовке командованием «Сирийской свободной армии» при содействии США серьезной провокации с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор. Представитель ведомства сообщил о том, что для имитации очередной химатаки «режима против мирного населения» в населенный пункт Хакль Аль-Джафра были завезены баллоны с хлором.