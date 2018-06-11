Прямой эфир

Тверскому министру предъявили обвинение в поджоге автомобиля в Москве

0
Фото: пресс-служба правительства Тверской области/region.tver.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чертановский суд Москвы предъявил обвинение министру по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктору Шафоросту. Чиновнику вменяется умышленное уничтожение имущества.

По версии следствия, обвиняемый вместе с тремя предполагаемыми сообщниками поджег автомобиль Toyota Highlander в марте 2018 года на юге Москвы. Сам Шафорост заявил, что не считает себя виновным, и подчеркнул, что в тот момент находился в 200 км от столицы, пишет «Газета.ру».

Шафорост и трое его подельников были задержаны в Москве 8 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тверского министра заподозрили в причастности к банде полицейских
Бывшего заместителя мэра Томска арестовали по делу о мошенничестве
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017