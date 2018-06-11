Тверскому министру предъявили обвинение в поджоге автомобиля в Москве

Чертановский суд Москвы предъявил обвинение министру по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктору Шафоросту. Чиновнику вменяется умышленное уничтожение имущества.

По версии следствия, обвиняемый вместе с тремя предполагаемыми сообщниками поджег автомобиль Toyota Highlander в марте 2018 года на юге Москвы. Сам Шафорост заявил, что не считает себя виновным, и подчеркнул, что в тот момент находился в 200 км от столицы, пишет «Газета.ру».

Шафорост и трое его подельников были задержаны в Москве 8 июня.