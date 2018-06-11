В Минобороны рассказали о готовящейся провокации боевиков в Сирии‍

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Свободная сирийская армия при поддержке американских военных готовит провокацию с участием мирных жителей в провинции Дейр эз-Зор. По его словам, боевики планируют провести имитацию химической атаки со стороны сирийских властей.

Эта информация была подтверждена по трем независимым каналам в Сирии, отметил он.

Конашенков также уточнил, что для имитации очередной химической атаки в населенный пункт Хакль Аль-Джафра уже были завезены баллоны с хлором.

«Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения ракетно-авиационного удара по государственным объектам», – цитирует его слова ТАСС.

Он также добавил, что Минобороны считает недопустимым использование подобных провокаций для дестабилизации обстановки на территории Сирии.

16 мая Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) установила, что в результате химатаки по сирийскому городу Серакиб на территории мухафазы Идлиб 4 февраля 2018 года мог быть использован хлор. В России поставили под сомнение выводы экспертов ОЗХО, отметив, что их не было на месте предполагаемой химатаки.