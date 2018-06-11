Ургант отреагировал на слухи о получении гражданства Израиля

Российский шоумен, актер и ведущий Первого канала Иван Ургант в соцсети заявил, что не собирается эмигрировать в Израиль и остается гражданином России. В соцсети Ургант назвал свою эмиграцию «мифической».

«Друзья!Подписчики!Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь...», – так он успокоил поклонников в Instagram.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 11 Июн 2018 в 3:02 PDT

О том, что Ургант получил паспорт гражданина Израиля сообщил ряд СМИ, уточнялось, что он, якобы, получил документ в аэропорту имени Бен–Гуриона. Приводилось даже число выдачи Урганту израильского паспорта – 10 июня.