Прямой эфир

Ургант отреагировал на слухи о получении гражданства Израиля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский шоумен, актер и ведущий Первого канала Иван Ургант в соцсети заявил, что не собирается эмигрировать в Израиль и остается гражданином России.  В соцсети Ургант назвал свою эмиграцию «мифической».

«Друзья!Подписчики!Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь...», – так он успокоил поклонников в Instagram. 

О том, что Ургант получил паспорт гражданина Израиля сообщил ряд СМИ, уточнялось, что он, якобы, получил документ в аэропорту имени Бен–Гуриона. Приводилось даже число выдачи Урганту израильского паспорта – 10 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах» из-за своей внешности
Ургант и рэпер АК-47 сняли пародию на рекламу «Азино три топора»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017