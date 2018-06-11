Роберт Де Ниро нецензурно обругал Трампа‍

Актер Роберт де Ниро нецензурно выругался, говоря о президенте США Дональде Трампе во время церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке.

Как сообщает TMZ, актер поднялся на сцену для того, чтобы вручить статуэтку музыканту Брюсу Спрингстину, но начал свое выступление с другой темы.

«Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп *** (к черту – ред.)», – заявил де Ниро со сцены.

После этих слов зал взорвался аплодисментами. Телеканал CBS, транслировавший церемонию, успел заглушить нецензурную брань.

В мае 2017 года де Ниро охарактеризовал происходящее в США как «тупую комедию». Позже он неоднократно обрушивался с критикой на американского лидера.

31 мая сообщалось, что большинство американских избирателей убеждены, что Twitter президента США Дональда Трампа вредит его президентству и наносит ущерб положению страны в мире.