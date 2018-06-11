Самолет загорелся в аэропорту Франкфурта-на-Майне
Пожар произошел в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне в Германии. По данным СМИ, загорелся аэродромный тягач, с которого пламя перекинулось на лайнер Airbus A340 авиакомпании Lufthansa.
На борту самолета не было пассажиров, но из-за дыма в аэропорту пострадали шесть человек, сообщает Airlive.
Уточняется, что самолет получил повреждения и пока не может выполнять рейсы. Изначально тягач должен был отбуксировать его к одному из выходов, где лайнер ждали пассажиры.
Причина пожара пока неизвестна.
21 мая пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при взлете. По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания в хвостовой части.