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Самолет загорелся в аэропорту Франкфурта-на-Майне

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Фото: twitter.com
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Пожар произошел в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне в Германии. По данным СМИ, загорелся аэродромный тягач, с которого пламя перекинулось на лайнер Airbus A340 авиакомпании Lufthansa. 

На борту самолета не было пассажиров, но из-за дыма в аэропорту пострадали шесть человек, сообщает Airlive

Уточняется, что самолет получил повреждения и пока не может выполнять рейсы. Изначально тягач должен был отбуксировать его к одному из выходов, где лайнер ждали пассажиры. 

Причина пожара пока неизвестна. 

21 мая пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при взлете. По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания в хвостовой части.

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