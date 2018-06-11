Самолет загорелся в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Пожар произошел в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне в Германии. По данным СМИ, загорелся аэродромный тягач, с которого пламя перекинулось на лайнер Airbus A340 авиакомпании Lufthansa.

На борту самолета не было пассажиров, но из-за дыма в аэропорту пострадали шесть человек, сообщает Airlive.

BREAKING An Airbus A340 Star Alliance livery caught fire due to towing truck into flames at Frankfurt Airport. It's not clear if any crew or passengers were on the plane https://t.co/evbUNssrMq pic.twitter.com/ymXnYbnmNN — AIRLIVE (@airlivenet) June 11, 2018

Уточняется, что самолет получил повреждения и пока не может выполнять рейсы. Изначально тягач должен был отбуксировать его к одному из выходов, где лайнер ждали пассажиры.

Lufthansa Airbus A340-300 (D-AIFA) sustained unknown heat damage whilst under tow at Frankfurt Airport (EDDF) when the connected tug caught fire below it. The reason for the fire is unknown yet. pic.twitter.com/vADKnxuwdE — JACDEC (@JacdecNew) June 11, 2018

Причина пожара пока неизвестна.

21 мая пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при взлете. По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания в хвостовой части.