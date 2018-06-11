Прямой эфир

Дочь Нины Руслановой опровергла слухи о госпитализации актрисы‍

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дочь народной артистки России Нины Руслановой Олеся Рудакова опровергла информацию СМИ о том, что актриса была экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник. Ранее журналисты сообщали, что 72-летняя актриса упала в своей квартире и сильно ударилась головой.

«Она дома, всё хорошо. Я не знаю, кто пустил эту историю», — цитирует дочь актрисы РЕН ТВ.

Олеся Рудакова уточнила, что ей звонят с 6:00. 

«Всё нормально, нет повода волноваться», — добавила она.

11 июня телеканал РЕН ТВ сообщил, что врачей скорой помощи Руслановой вызвали ее родственники. Медики осмотрели народную артистку и отпустили домой, удостоверившись в отсутствии угрозы ее жизни и здоровью.

Русланова снялась более чем в 130 фильмах, в том числе в картинах «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Цыган», «Завтра была война» и многих других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о госпитализации Марадоны
Экс-директор «Гоголь-центра» Малобродский снова госпитализирован

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017