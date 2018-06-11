Дочь Нины Руслановой опровергла слухи о госпитализации актрисы‍

Дочь народной артистки России Нины Руслановой Олеся Рудакова опровергла информацию СМИ о том, что актриса была экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник. Ранее журналисты сообщали, что 72-летняя актриса упала в своей квартире и сильно ударилась головой.

«Она дома, всё хорошо. Я не знаю, кто пустил эту историю», — цитирует дочь актрисы РЕН ТВ.

Олеся Рудакова уточнила, что ей звонят с 6:00.

«Всё нормально, нет повода волноваться», — добавила она.

11 июня телеканал РЕН ТВ сообщил, что врачей скорой помощи Руслановой вызвали ее родственники. Медики осмотрели народную артистку и отпустили домой, удостоверившись в отсутствии угрозы ее жизни и здоровью.

Русланова снялась более чем в 130 фильмах, в том числе в картинах «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Цыган», «Завтра была война» и многих других.