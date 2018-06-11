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Мария Гайдар решила уйти из Одесского областного совета‍

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Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета. Решение об увольнении будет принято на следующей неделе в ходе очередной сессии.

Как передает УНИАН, решение будет принято с учетом личного заявления Гайдар. На данный момент неизвестно, почему политик решила покинуть место работы. Депутатом от «Блока Петра Порошенко» она была избрана в конце мая 2015 года.

Гайдар переехала на Украину летом 2015 года. Должность вице-губернатора по социальным вопросам ей предложил Михаил Саакашвили, который занимал тогда пост главы одесской областной администрации. В том же году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении ей гражданства.

В мае 2016 года она сложила с себя полномочия вице-губернатора в связи с новым украинским законом о госслужбе, однако продолжила работу в команде Саакашвили в качестве внештатного советника.

В конце 2016 года Мария Гайдар приняла решение отказаться от российского гражданства. Свое обращение она обосновала «вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России».

В марте 2017 года Гайдар продолжила политическую карьеру, став внештатным советником президента Порошенко.

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