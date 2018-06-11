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Трамп вновь обрушился с критикой на ЕС и Канаду

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо и страны Евросоюза в своем Twitter, после чего выложил фотографию с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

«Справедливая торговля теперь должна называться глупой торговлей, если она не взаимна», – написал Трамп.

По его словам, Канада зарабатывает почти $100 млрд  на торговле с США. Трамп напомнил, что налог на молочные продукты для Америки составляет порядка 270% и «при этом Джастин Трюдо обижает США» критикой новых пошлин.

В следующей своей записи в Twitter Трамп выложил фотографию с новым премьером Италии Джузеппе Конте, который поддержал американского президента в его идее вернуть Россию в G7.

На саммите G7, который прошел в Квебеке 8–9 июня, Трюдо пригрозил «жестко ответить», если Трамп продолжит вводить «нечестные тарифные барьеры». Экономический советник американского лидера Ларри Кудлоу считает, что Трюдо вышел за рамки дозволенного

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