Трамп вновь обрушился с критикой на ЕС и Канаду

Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо и страны Евросоюза в своем Twitter, после чего выложил фотографию с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

«Справедливая торговля теперь должна называться глупой торговлей, если она не взаимна», – написал Трамп.

По его словам, Канада зарабатывает почти $100 млрд на торговле с США. Трамп напомнил, что налог на молочные продукты для Америки составляет порядка 270% и «при этом Джастин Трюдо обижает США» критикой новых пошлин.

В следующей своей записи в Twitter Трамп выложил фотографию с новым премьером Италии Джузеппе Конте, который поддержал американского президента в его идее вернуть Россию в G7.

На саммите G7, который прошел в Квебеке 8–9 июня, Трюдо пригрозил «жестко ответить», если Трамп продолжит вводить «нечестные тарифные барьеры». Экономический советник американского лидера Ларри Кудлоу считает, что Трюдо вышел за рамки дозволенного.