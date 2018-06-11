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Премьер Сингапура подарил Трампу именинный торт за три дня до праздника

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Фото: REUTERS/Vivian Balakrishnan's Twitter page
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Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлунь заранее поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения. По этому случаю американскому лидеру преподнесли именинный торт, сообщил в Twitter глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.

«Празднуем день рождения, немного рано», — подписал фотографию Балакришнан.

Американскому лидеру 14 июня исполнится 72 года.

Дональд Трамп прибыл в Сингапур 10 июня для участия в переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча должна состояться 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса. Одной из главных тем предстоящего саммита станет ядерное разоружение Корейского полуострова.

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