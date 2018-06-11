Пианист из Санкт-Петербурга сыграл на рояле в горах Карелии

Пианист из Санкт-Петербурга Павел Андреев сыграл на рояле на заснеженной вершине горы Композиторов в Карелии.

На своем YouTube-канале PavelAndreevMusic исполнитель опубликовал видео по названием «Музыка сфер». В ролике музыкант исполняет композицию собственного сочинения, сообщает портал 78.

По данным портала, съемки проходили еще в марте этого года, но видео опубликовано только 10 июня. Андреев также поделился роликом, где показана транспортировка рояля на гору с помощью вертолета.

В ноябре прошлого года Павел Андреев сыграл на рояле в мраморном каньоне в Карелии. Ролик с исполнением под названием «Пробуждение» быстро стал популярным в Сети и набрал более 65 тыс. просмотров.