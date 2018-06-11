Прямой эфир

Пианист из Санкт-Петербурга сыграл на рояле в горах Карелии

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пианист из Санкт-Петербурга Павел Андреев сыграл на рояле на заснеженной вершине горы Композиторов в Карелии. 

На своем YouTube-канале PavelAndreevMusic исполнитель опубликовал видео по названием «Музыка сфер». В ролике музыкант исполняет композицию собственного сочинения, сообщает портал 78.

По данным портала, съемки проходили еще в марте этого года, но видео опубликовано только 10 июня. Андреев также поделился роликом, где показана транспортировка рояля на гору с помощью вертолета. 

В ноябре прошлого года Павел Андреев сыграл на рояле в мраморном каньоне в Карелии. Ролик с исполнением под названием «Пробуждение» быстро стал популярным в Сети и набрал более 65 тыс. просмотров. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Робби Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018
Гурцкая заявила о нарушении Конституции РФ запретом FIFA выступать Чичериной

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017