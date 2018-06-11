СМИ узнали о предложении Ким Чен Ына Трампу провести саммит в Пхеньяне‍

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести второй раунд саммита в июле в Пхеньяне. Об этом сообщают СМИ Южной Кореи со ссылкой на ​знакомый с процессом организации встречи глав государств источник.

По данным издания «Чунан ильбо», соответствующее приглашение содержится в письме, которое было передано американскому лидеру 1 июня.

Сообщается также, что США и КНДР «будут проводить различные встречи в Нью-Йорке, Сингапуре и Панмунджоме (деревне на линии разграничения в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей)».

«Мы знаем, что Северная Корея и США уже согласились с проведением таких саммитов», — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство Kyodo, если переговорный процесс будет проходить благополучно, возможен третий раунд саммита, который пройдет в Вашингтоне в сентябре 2018 года.

Ким Чен Ын и Трамп прилетели в Сингапур в воскресенье, 10 июня. Встреча двух лидеров должна состояться во вторник, 12 июня, на острове Сентоса.

В успешный исход встречи верят только 22% американцев, которые считают, что Трампу и Ким Чен Ыну удастся договориться о ядерном разоружении Пхеньяна.