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Россиян предупредили о вспышке неизвестной лихорадки в Уганде

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Фото: Global Look Press/Paulo Lopes
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке неизвестного инфекционного заболевания в Уганде. Симптомы появились у 14 детей на востоке страны, девять из них скончались. 

«Врачи лечебных учреждений, в которые госпитализированы дети, не могут поставить диагноз, однако, по их мнению, клиническая картина свидетельствует о геморрагической лихорадке неизвестной этиологии», — говорится в сообщении.

Министерству здравоохранения страны поручили выяснить причину заболевания и провести необходимые исследования. 

Термином «геморрагическая лихорадка» обозначают группу заболеваний вирусного происхождения со сходными проявлениями, при которых ведущая роль отводится поражению сосудов с развитием тромбозов.

9 июня Роспотребнадзор предупредил российских туристов об опасных инфекционных заболеваниях в нескольких странах Африканского континента, Южной Азии и Ближнего Востока.

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