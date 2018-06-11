Россиян предупредили о вспышке неизвестной лихорадки в Уганде

Роспотребнадзор предупредил о вспышке неизвестного инфекционного заболевания в Уганде. Симптомы появились у 14 детей на востоке страны, девять из них скончались.

«Врачи лечебных учреждений, в которые госпитализированы дети, не могут поставить диагноз, однако, по их мнению, клиническая картина свидетельствует о геморрагической лихорадке неизвестной этиологии», — говорится в сообщении.

Министерству здравоохранения страны поручили выяснить причину заболевания и провести необходимые исследования.

Термином «геморрагическая лихорадка» обозначают группу заболеваний вирусного происхождения со сходными проявлениями, при которых ведущая роль отводится поражению сосудов с развитием тромбозов.

9 июня Роспотребнадзор предупредил российских туристов об опасных инфекционных заболеваниях в нескольких странах Африканского континента, Южной Азии и Ближнего Востока.