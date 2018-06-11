Госсекретарь США оценил переговоры с делегацией КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал переговоры с делегацией КНДР, которые прошли накануне встречи президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Содержательные и детальные переговоры состоялись сегодня в Сингапуре, когда посол Сун Ким встретился с делегацией КНДР», — написал Помпео в Twitter.

Участие в переговорах также приняла заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. В мае она выступила с резкими заявлениями в адрес администрации США и пригрозила пересмотром решения о проведении саммита. Также дипломат тогда назвала американского вице-президента Майка Пенса политическим болваном за сравнение Ливии и Северной Кореи.

Лидеры США и КНДР уже прилетели в Сингапур. Встреча должна состояться 12 июня на острове Сентоса. Главной темой переговоров станет денуклеаризация Корейского полуострова.