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Пекин заявил о готовности укреплять китайско-иранские отношения

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Фото: TASS/Imago/Xie Huanchi
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Китай готов укреплять двустороннее сотрудничество с Ираном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с иранским президентом Хасаном Роухани.

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Переговоры лидеров двух стран прошли в китайском Циндао, где ранее прошел саммит стран Шанхайской организации сотрудничества.

Си Цзиньпин подчеркнул потенциал китайско-иранских отношений. «Китайская сторона готова вместе с иранской сообща продвигать вперед китайско-иранские отношения всестороннего стратегического партнерства», — отметил председатель КНР.

Китайский лидер напомнил, что Пекин выступает за сохранение и полное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«СВПД — результат многосторонних усилий, который способствует поддержанию регионального мира и стабильности, а также защите международного режима нераспространения», — добавил Си Цзиньпин.

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