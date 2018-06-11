Пекин заявил о готовности укреплять китайско-иранские отношения
Китай готов укреплять двустороннее сотрудничество с Ираном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с иранским президентом Хасаном Роухани.
Переговоры лидеров двух стран прошли в китайском Циндао, где ранее прошел саммит стран Шанхайской организации сотрудничества.
Си Цзиньпин подчеркнул потенциал китайско-иранских отношений. «Китайская сторона готова вместе с иранской сообща продвигать вперед китайско-иранские отношения всестороннего стратегического партнерства», — отметил председатель КНР.
Китайский лидер напомнил, что Пекин выступает за сохранение и полное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
«СВПД — результат многосторонних усилий, который способствует поддержанию регионального мира и стабильности, а также защите международного режима нераспространения», — добавил Си Цзиньпин.