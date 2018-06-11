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В Калифорнии задержали актера Винса Вона

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Фото: TASS/Charles Guerin
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Сотрудники полиции задержали американского актера Винса Вона в Калифорнии.

Артист был задержан 10 июня около 4:00 по местному времени (14:00 мск) в городе Манхэтен-Бич недалеко от Лос-Анджелеса за управление машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также за невыполнение требований представителя власти, сообщает портал TMZ.

Сообщается, что актер был не один, его попутчику также были предъявлены обвинения за пьянство в общественном месте, уточняет ТАСС. На данный момент и водитель, и пассажир освобождены из-под стражи под залог.

Актер, продюсер и сценарист Винс Вон наиболее известен получил широкую известность благодаря фильмам «Тусовщики», «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир», «Мистер и миссис Смит», а также второму сезону сериала «Настоящий детектив».

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