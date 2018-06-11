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Названы лауреаты российского фестиваля «Кинотавр»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Церемония вручения призов, на которой были названы победители российского фестиваля «Кинотавр», прошла в Зимнем театре в Сочи 10 июня.

Гран-при кинофестиваля получила картина Натальи Мещанниковой «Сердце мира», в которой рассказывается о мужчине, работающем ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Также фильм получил награду Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков.

Приз за лучшую режиссуру получил фильм Григория Константинопольского «Русский бес», пишет «Газета.ру». Фильм рассказывает о молодом человеке, который ради девушки, дочери управляющего крупного российского банка, решает начать собственный бизнес, но сталкивается с чередой серьезных препятствий.

Награду за лучшую мужскую роль получил Степан Девонин, который сыграл Егора в «Сердце мира», а лучшей актрисой стала Анна Слю, сыгравшая в фильме «Подбросы» Ивана И. Твердовского. В конкурсе «Дебют. Кинотавр» победили сразу две ленты — «Кислота» Александра Горчилина и «Глубокие реки» Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова.

«Кинотавр» — крупнейший российский кинофестиваль, проходит в Сочи с 1991 года. В этом году жюри возглавил режиссер Алексей Попогребский. Также в жюри работали актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актер Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и кинокритик Стас Тыркин.

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