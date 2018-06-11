Ураган «Бад» сформировался в Тихом океане

Ураган, получивший имя «Бад», образовался в Тихом океане в 400 км от побережья Мексики, передает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре урагана превышает 33 м/с. Он удаляется от побережья на северо-запад и движется со скоростью примерно 4 м/с.

Согласно прогнозам американского ведомства, ураган усилится в ближайшие дни, однако затем утихнет до тропического шторма. Сейчас он не представляет опасность для прибрежных населенных пунктов.

В конце мая на страны Мексиканского залива обрушился мощный ураган «Альберто». Его жертвами на Кубе стали семь человек. В ряде американских штатов было введено чрезвычайное положение.