Мария Гайдар решила уйти из Одесского областного совета

Известный политик Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета. На данный момент причина решения неизвестна.

Об уходе политика в отставку стало известно из проекта решения облсовета, в котором предлагается досрочно прекратить ее полномочия, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Мария Гайдар получила украинское гражданство в 2015 году, после чего заняла пост советника губернатора Одесской области, которым в то время был Михаил Саакашвили. В марте 2017 года политик стала внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.

Тогда бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что назначение было сделано в результате желания насолить бывшему грузинскому лидеру.